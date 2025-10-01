Al desesperado se le nota a la distancia su deseo evidente, le cuesta ocultarlo. Florencia Arietto es de las que quedan expuestas cada vez que quieren hacer una acción, se nota demasiado cual es la intención que trata de tapar.

Ahora criticó a Lali Espósito -que dio una entrevista en el programa más popular de la televisión española, con repercusión en toda latinoamérica- porque dijo que nació en Parque Patricios, un barrio bajo de la ciudad.

Por eso Arietto la llamó "mitómana", como si el barrio del sur porteño no fuera uno de los más peligrosos y baratos por metro cuadrado de Buenos Aires.

Las redes se sintieron llamadas y le dieron para que tenga, guarde y reparta.

La reacción en las redes

Arietto se regaló y en X la atendieron con ganas.