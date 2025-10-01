Se quiere colgar
Arietto le pegó a Lali para buscar un ring donde subirse y en las redes hacen fila para decirle de todo
Con un inocultable deseo de generar algún tipo de interacción y presencia, Florencia Arietto castigó a Lali Espósito por una nimiedad y quedó tan en evidencia que se convirtió en un hazmerreír.
Al desesperado se le nota a la distancia su deseo evidente, le cuesta ocultarlo. Florencia Arietto es de las que quedan expuestas cada vez que quieren hacer una acción, se nota demasiado cual es la intención que trata de tapar.
Ahora criticó a Lali Espósito -que dio una entrevista en el programa más popular de la televisión española, con repercusión en toda latinoamérica- porque dijo que nació en Parque Patricios, un barrio bajo de la ciudad.
Por eso Arietto la llamó "mitómana", como si el barrio del sur porteño no fuera uno de los más peligrosos y baratos por metro cuadrado de Buenos Aires.
Las redes se sintieron llamadas y le dieron para que tenga, guarde y reparta.
La reacción en las redes
Arietto se regaló y en X la atendieron con ganas.