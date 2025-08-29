La sociedad está reaccionando. Luego de los masivos escraches contra los hermanos Milei, ahora Florencia Arietto fue echada de una fábrica en Santa Fe.

Se trata de la fábrica de cosechadoras Vassalli, que atraviesa un crítico panorama ante la falta de pago a 280 trabajadores.

Ante las presiones de los operarios y los titulares de la UOM, la compañía solo respondió con una carta firmada por Florencia Arietto, en calidad de abogada de la firma.

Según la UOM, la compañía no solo no abonó los salarios de junio, sino que tampoco el aguinaldo y mucho menos un último incremento acordado.

Ante este oscuro panorama, Arrieto utilizó su cuenta oficial de X para anunciar que el jueves viajaría a Firmat “a defender a una pyme bloqueada por la mafia sindical de la UOM”, y esto hizo estallar a todos los trabajadores.

Cuando se hizo presente en el lugar intentando sacar pecho, el conjunto de los laburantes la echó del lugar al grito de “que se vaya”, en un tenso momento que tuvo que vivir