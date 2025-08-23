Ari Lijalad prendió fuego a Rozitchner con el carpetazo de sus reuniones con Milei y Spagnuolo en Olivos

Mientras crece la preocupación en el gobierno por cómo actuará Diego Spagnuolo frente a la Justicia, muchos comunicadores o referentes libertarios que bancaban al presidente, ahora le dan la espalda, algo que quedó en evidencia en el stream oficialista de Neura

Sin embargo, frente al caso de corrupción que involucra a Spagnuolo y Karina Milei, el exfuncionario macrista Alejadro Rozitchner, intentó defender al ejecutivo con un insólito comentario.

El filósofo, devenido en seguidor de Javier Milei, quiso minimizar las denuncias por coimas. “El nuevo ‘escándalo’ suena poco verosímil, la verdad. Son demasiado evidentes las ganas que tienen de perjudicar al gobierno más cierra kioscos que se ha visto”, posteó Rozitchner.

Frente a ese mensaje, el periodista Ari Lijalad lo dejó expuesto al publicar las entradas de él y Diego Spagnuolo a la Quinta de Olivos para reunirse con Milei.

“¿No charlaron nada de esto en las noches de domingo que pasaron en Olivos con @JMilei y Spagnuolo?”, chicaneó Lijalad.