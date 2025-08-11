El periodista Ari Lijalad se refirió al video manipulado que el vocero presidencial Manuel Adorni difundió en redes sociales y apuntó sin filtros contra el comunicador oficialista Horacio Cabak.

El accionar de Adorni, en sintonía con el presidente Javier Milei y algunos comunicadores como Horacio Cabak, sucedió sobre una entrevista realizada al gobernador bonaerense Axel Kicillof en Futurock.

“Cabak es una de las personas que va a la Quinta de Olivos, los domingos”, aseguró Lijalad y mostró en pantalla "una de las planillas donde se lo ve".

“No es el único”, aclaró en su programa y dio los nombres de otros personas que también asisten a la Quinta Presidencial.