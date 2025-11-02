No solo el peronismo atraviesa un momento de tensión interna, lo mismo ocurre con el PRO y el liderazgo de Mauricio Macri, quien mantuvo un fallido encuentro con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos.

Según relató Macri, no lograron coincidir en torno al reciente cambio en la Jefatura de Gabinete, tras la salida de Guillermo Francos y su reemplazo por Manuel Adorni, a quien describió como un funcionario sin experiencia.

"El encuentro fue para hablar sobre los temas pendientes y pensar la mejor manera de reforzar los equipos de cara a esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo", explicó el presidente del PRO en su publicación.

Macri profundizó su desacuerdo con la decisión presidencial y calificó la salida de Francos como "una mala noticia" y calificó como "desacertada" la desginación de Adorni.