Este martes se destapó una olla que salpica de lleno al presidente Mauricio Macri. Según revelaron desde la actual gestión, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) espionaba a políticos opositores, incluso a propios, a empresarios y a periodistas.

Este uso del poder de la AFI es ilegal y ya hay una una investigación en marcha.

"Me enteré que la AFI de Macri y Arribas me espiaba ilegalmente. No sirven ni para espiar. Es una pena que no se hayan dado una vuelta por La Matanza, nos hubieran encontrado en los barrios donde militamos para terminar con el hambre y la injusticia que ayudaron a sembrar."

"Tengo el orgullo de haber sido espiado por la AFI de Macri, así que ojo con lo que hablan conmigo

La denuncia presentada hoy por la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, incluye un listado de más de 80 personas que habrían sido afectadas por el espionaje ilegal, entre los que aparecen la actual vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Veronica Magario; el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada; la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso; el dirigente radical Ernesto Sanz y el periodista Luis Majul.



También figuran la actual ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad y abogada de derechos humanos Elizabeth Gómez Alcorta; el diputado Rodolfo Tailhade; el ex diputado Nicolás Massot, el sindicalista Héctor Daer y el diputado nacional Mario Negri, entre otros.



A continuación, el listado completo de los nombres que aparecen en la denuncia, al que tuvo acceso Télam:



• Carlos LOPEZ; • Luis Fernando NAVARRO; • Mariana PONCE DE LEON; • Rodolfo TAILHADE; • Marcos HARGUINTEGUY; • Martín SABATELLA; • Leonardo SABATELLA; • Juan Manuel PEDRINI; • Carlos Alfonso TOMADA; • Elizabeth GOMEZ ALCORTA; • Verónica MAGARIO; • Joaquín ESCOBAR; • Hugo MATZKIN; • Araceli BELLOTA; • Gastón CASTAGNETO; • Carlos CASTAGNETO; • Valeria SILVA; • Andrea Gabriela VACA NARVAJA;

• Ricardo FORSTER; • Lía MENDEZ; • Guillermo MOSTOL; • Walter ARIELI; • Jorge PISSACO;

• María Lara CARVAJAL; • Hugo SERPA; • Lucila PUYOL GARATEGUI; • Daniel YARMOLINSKI; • Gabriela CERRUTI; • Laura ALONSO; • Nicolás MASSOT; • Ernesto SANZ;

• Ofelia CEDOLA; • Esteban DIBAJA; • Leticia ANGEROSA; • Horacio MIZRAHI; • Héctor DAER; • Mario NEGRI; • Patricia CUBRÍA; • Omar PEROTTI; • Silvia HORNE; • Silvia ROJKES;

• Ángel ROZAS; • Martín DONATE; • Alejandro LOEDA; • Alberto WERETILNECK; • Eleonora HEINRICH; • Cristina BRITEZ; • Marcos CLERI; • Gerardo ARANGUREN; • Luis MAJUL;

• Gabriela TROIANO; • Mario BARLETTA; • Adrián GRANA; • José PITIN ARAGON; • Gustavo Alfredo WALKER; • Salvador CABRAL; • Miguel NANNU; • Waldo CARRIZO; • Mauricio MAS; • Nicolás CANOSA; • Guido PASAMONIK; • Sergio ZURANO; • Mauro BATTAFARANO; • Daniel YARMOLINSKI; • Adriana FONTANA; • Marianela PAEZ; • María Laura PENNISI; • Carlos RAIMUNDI; • Gerardo RICO; • Hugo PEROSA; • Anabela ALDANONDO;• Guillermo MOSTOL;

• Raúl REYES; • Marcela RIPOLI; • María del Carmen PEÑA; • Ángel GRACIANO; • Sol GONZALEZ; • Cintia LUJANA; • Ernesto PAILLALEF; • SALERNO ERCOLANI; • Delfina SUPISICHE; • Fernando TORRILLATE; • Gustavo TRAVERSO; • Pablo Oscar VERA;

• Susana GUTT. • Comisaría 3ra Avellaneda, SIPOBA, Sup. Gral. POL. BONAERENSE, Policía Lanús, Policía Científica.