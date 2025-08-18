En el mes de mayo Virginia Gallardo estuvo en "La noche de Mirtha Legrand", y así como en emisiones anteriores hubo comentarios de alto voltaje, en esa oportunidad mantuvo un picante intercambio con Elisa Carrió.

Ahora, tras el anuncio de su candidatura a diputada por La Libertad Avanza en Corrientes, ese video se hizo viral en las redes sociales.

“A este paso, yo quiero ser senadora, Lilita. Me está cargando, ganan 9 millones, trabajan menos que cualquiera de los que estamos acá y encima se venden", había dicho en aquella oportunidad.