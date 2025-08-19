Diego Valenzuela fue escrachado fuerte en las redes sociales, donde sacaron a la luz un archivo que expone claramente la hipocresía del funcionario.

El intendente de Tres de Febrero posó en una foto junto al ministro de Economía firmando lo que representa directamente la privatización del plan Procrear, que permitió que miles de familias puedan tener una casa propia.

Ahora este plan será licitado por empresas privadas a través de la firma del documento, en la que Valenzuela llamó al plan como “la mayor injusticia social y política de vivienda más regresiva que existió en el país”.

Pero parece que hace algunos años decía todo lo contrario. Las redes encontraron un archivo demoledor de Valenzuela promocionando justamente este mismo plan, pero parece que sus ideas se acomodan según las autoridades de turno.

Aunque parezca insólito ellos mismos se pisan el palito. Pacientemente la propia Patricia Bullrich reconoció que los alquileres son impagables y por eso le regaló viviendas del Procrear a gendarmes.