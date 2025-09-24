Patio trasero
Aracre: "Lo que hace EE.UU es desalojar a China de su casa de fin de semana que es Argentina"
El panelista de Duro de Domar logró enervar al resto de los integrantes del programa al hacer su análisis de por qué el gobierno de Trump decidió colaborar activamente con el de Milei.
Considerar a tu propio país como "la casa de fin de semana" de los Estados Unidos, ya es de por sí toda un definición de cómo se ve a la Argentina.
Antonio Aracre quiso ejemplificar cuál es la situación de enfrentamiento geopolítico entre el país norteamericano y China, y lo hizo con e peor de los ejemplos.