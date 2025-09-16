Se terminó el amor
Apareció otro arrepentido de Milei: "La voté hace 15 días pero no lo voto más"
En el marco de la cadena nacional en la que presentó el presupuesto 2026, el presidente Javier Milei dijo que "lo peor ya pasó". La frase generó repercusión en medios y redes. Un hombre dejó un duro testimonio en el móvil de C5N.
Durante la cadena nacional de ayer, Javier Milei presentó el proyecto de presupuesto para 2026 y en medio de su discurso pronunció una frase que se llevó todas las miradas: "Lo peor ya pasó".
Como la frase generó amplio debate en medios y redes sociales, y hasta provocó un duro posteo de la expresidenta Cristina Kirchner, el móvil de C5N salió a la calle para consultar a los ciudadanos sobre el mensaje de Milei.
Entre los testimonios, un hombre que votó a Libertad Avanza en las elecciones del último 7 de septiembre admitió que ya no apoyará al partido.
"Lo peor está por venir", dijo, y así contradijo el mensaje del presidente. "Miente y no hizo nada", agregó.