Durante la cadena nacional de ayer, Javier Milei presentó el proyecto de presupuesto para 2026 y en medio de su discurso pronunció una frase que se llevó todas las miradas: "Lo peor ya pasó".

Como la frase generó amplio debate en medios y redes sociales, y hasta provocó un duro posteo de la expresidenta Cristina Kirchner, el móvil de C5N salió a la calle para consultar a los ciudadanos sobre el mensaje de Milei.

Entre los testimonios, un hombre que votó a Libertad Avanza en las elecciones del último 7 de septiembre admitió que ya no apoyará al partido.

"Lo peor está por venir", dijo, y así contradijo el mensaje del presidente. "Miente y no hizo nada", agregó.