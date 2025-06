Al filo de que se conozca el fallo de la Corte sobre la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, el expresidente Alberto Fernández rompió el silencio y se refirió al tema.

“Nunca me callé ante las injusticias y sigo fiel a mis convicciones. En un Estado de derecho, los opositores no se persiguen judicialmente, se los juzga conforme a la ley. Algo que no ha ocurrido con CFK”, escribió en X.

Luego, en diálogo con Radio con Vos, profundizó: “Esta es una causa donde ningún tribunal entendió cómo funciona la asignación de la obra pública en el Estado. No es una decisión del presidente, es una decisión del Congreso. La ley de presupuesto determina cuáles son las obras públicas que se van a presupuestar cada año”.

"Si la Corte Suprema rechaza el recurso, sería un acto de arbitrariedad", indicó Alberto Fernández en relación a un posbile fallo en contra de Cristina Kirchner.