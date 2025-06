En esta situación del país claramente no hay lugar para tibios ni medias tintas y es por eso que Any Ventura decidió embanderarse abiertamente con el peronismo y, desde ese lugar, tira factos.

Así fue que la panelista dejó en claro que para pensar en un buen resultado en las elecciones de octubre no se puede dejar pasar la importancia de las elecciones del mes de septiembre en la Provincia de Buenos Aires.

Any pidió que si el peronismo no va unido, al menos "deberíamos" ir juntos. Cuando Brancatelli celebró el uso del plural la respuesta de Any Ventura no dejó de sorprender.