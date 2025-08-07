Pablo Duggan le dio la palabra y Any Ventura, sin dudarlo, le anunció al Gobierno que tenía una mala noticia para darle.

Y es que a juzgar por el resultado de las votaciones que se dieron este miércoles en el Congreso y que el oficialismo perdió por una importantísima goleada de 12 a 0, la política del terror, no les estaría resultando, por lo menos con los políticos.

Y después apuntó directamente a Patricia Bullrich y su política de violentar a los más débiles, como jubilados y discapacitados, que aún así no logra paralizarlos.

Y haciendo gala de su conocimiento trazó un paralelismo con la Revolución Francesa y con el nazismo.