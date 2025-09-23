Una sutileza
Any Ventura felicitó a Milei: "Usted tiene un talento único para convertir lo malo en algo peor"
En Duro de Domar, Any Ventura hizo una introducción que se tragó Mariana Brey, donde daba a entender que le valoraba algo al presidente, pero el remate lo demolió.
"Hay solo buenas noticias para la gente equivocada" disparó la panelista del programa que conduce Pablo Duggan en las noches de C5N, dejando en claro a dónde apuntaba.
Con una verba filosa, la periodista criticó con dureza la salida elegida por el gobierno para paliar la crisis.