Las urnas hablaron y dieron su veredicto. La mayoría de la Provincia de Buenos Aires votó en contra de las políticas de Javier Milei y el idilio parece haber durado mucho menos de lo que algunos pensaban.

Any Ventura lo dijo claramente: "Esto es el principio del fin" y amplió aclarándole que no es un problema de fondo o de forma sino que es ambas cosas.

La economía no funciona pero la gente de la Provincia no piensa solo en la economía y tiene dignidad y no quiere violencia, ni que ataquen a los discapacitados ni a los jubilados, ni quiere que le cierren los hospitales ni la educación.

Y cerró: "Entonces, papi, esto no va más. Se acabó. Lástima que te duró tan poco"