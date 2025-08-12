Any Ventura parece haber llegado a su límite y se cansó de cuidar las formas cuando le habla directamente a Javier Milei.

Así fue que Any aseguró que la economía está para el carajo y por eso un sector de la población va a vetarlo.

Pero además agregó que nadie entendió por qué hizo la cadena del viernes “con esos fantasmas vestidos de negro” y siguió asegurando que lo rodean minas como Diana Mondino y que, a pesar de la marcha de los jubilados y de San Cayetano parece que el Presidente no se da cuenta de lo que está pasando.