Después de manifestar de la peor manera posible su bronca por la derrota libertaria en las elecciones bonaerenses, Antonio Laje metió marcha atrás y trató de razonar sobre los por qué de la caída.

El giro fue tan pronunciado que terminó en un inesperado reconocimiento al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Laje fue contra una de las promesas de la campaña presidencial de Javier Milei reconociendo que Kicillof acierta en criticar que el ajuste no lo hizo ‘la casta’.

"El ajuste claramente no lo pagó la clase política y lo terminamos pagando todos", reconoció Laje con un dejo de amargura.