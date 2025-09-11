Antonio Laje fue durísimo contra Javier Milei y lo criticó fuertemente en su programa de América, tras el tuit del presidente reafirmando que no va a cambiar nada y que va a seguir en el mismo rumbo que hasta ahora.

El presidente insistió con la idea de "no nos vamos a mover un milímetro del programa económico" y por eso Laje le saltó a la yugular: "¿Qué puede esperar una persona que no está vendiendo? ¿Qué puede esperar una persona que no le alcanza el dinero?".

Laje pidió explicaciones al Ministerio de Economía sobre este tipo de afirmaciones y sentenció: "Ya pasó esto de hablarle a los mercados, no tenés que hablarle más a los mercados, porque no votó el mercado votó la gente. Tenés que hablarle a la gente".

"No alcanza con decir que nada va a cambiar", asegura el periodista en una incertidumbre económica y política sin igual, y expresó: "El nada va a cambiar para mucha gente es malo".