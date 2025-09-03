Uno no sabe si es desencanto o resignación, pero la listas de La Libertad Avanza han dejado sin defensas a Antonio Laje y Luis Novaresio, que en tiempos de tormenta para el gobierno parecen haberse desinflado.

Siguiendo la lógica de Elisa Carrió -"llenaron de gatos el Congreso"- los conductores de A24 compararon a los actuales legisladores con los de años atrás y por poco no se ponen a llorar.

Les faltó algo más, un poco de autocrítica después de más de dos años batiendo el tambor a favor del gobierno y haciéndose los desentendidos con lo que pasaba en el palacio legislativo.