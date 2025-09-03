Se dio cuenta
Antonio Laje a Luis Novaresio sobre las listas libertarias: "Hay una mediocridad pocas veces vista en el Congreso"
Como si hubieran llegado ayer de un viaje espacial, los conductores de A24 se lamentaron del bajo nivel intelectual de los candidatos del oficialismo.
Uno no sabe si es desencanto o resignación, pero la listas de La Libertad Avanza han dejado sin defensas a Antonio Laje y Luis Novaresio, que en tiempos de tormenta para el gobierno parecen haberse desinflado.
Siguiendo la lógica de Elisa Carrió -"llenaron de gatos el Congreso"- los conductores de A24 compararon a los actuales legisladores con los de años atrás y por poco no se ponen a llorar.
Les faltó algo más, un poco de autocrítica después de más de dos años batiendo el tambor a favor del gobierno y haciéndose los desentendidos con lo que pasaba en el palacio legislativo.