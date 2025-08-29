Ataque a la prensa
Antonio Conesa, el camarógrafo agredido por los libertarios en Corrientes, desmintió a La Pepona
El móvil de A24 que cubría el cierre de campaña de La Libertad Avanza en territorio correntino fue violentamente maltratado por la custodia de Karina Milei, y el camarógrafo contó su versión en FutuRöck.
Iñaki Gutiérrez lo acusó de haber pateado la camioneta que transportaba a la hermana del presidente pero Antonio Conesa contó otra historia cuando Julia Mengolini lo entrevistó en su programa, 'Segurola y Havana'.
Conesa narró el pandemonium en el que se convirtió la caravana que cerraba la campaña de La Libertad Avanza en Corrientes, adonde había llegado Karina Milei para apoyar al candidato libertario, Lisandro Almirón.
Según su versión, los custodios de la hermana del presidente empujaron a los trabajadores de prensa al cerrar las puertas de la camioneta, produciéndoles hematomas y dolor.
Su reacción fue tirarle una patada a la camioneta, por lo que fue increpado por un exaltado Iñaki Gutiérrez, que pedía que lo detuvieran.