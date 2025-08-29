Iñaki Gutiérrez lo acusó de haber pateado la camioneta que transportaba a la hermana del presidente pero Antonio Conesa contó otra historia cuando Julia Mengolini lo entrevistó en su programa, 'Segurola y Havana'.

Conesa narró el pandemonium en el que se convirtió la caravana que cerraba la campaña de La Libertad Avanza en Corrientes, adonde había llegado Karina Milei para apoyar al candidato libertario, Lisandro Almirón.

Según su versión, los custodios de la hermana del presidente empujaron a los trabajadores de prensa al cerrar las puertas de la camioneta, produciéndoles hematomas y dolor.

Su reacción fue tirarle una patada a la camioneta, por lo que fue increpado por un exaltado Iñaki Gutiérrez, que pedía que lo detuvieran.