Si algo queda claro es que el único caballito de batalla que tiene el Gobierno es el supuesto control sobre la inflación a pesar de que en los últimos cuatro meses ha ido aumentando de a poco.

Pero las dos primeras semanas de agosto fueron las que mayor inflación en alimentos tuvieron de todo el año por lo que era interesante hablar del tema, pero Antonio Aracre hizo la tarea, puso en duda esas cifras y se puso a hablar de la representación parlamentaria de La Libertad Avanza.

El ex asesor de Alberto se salió con la suya y en el piso se comenzó a discutir sobre qué cantidad de votos debería obtener el oficialismo para conseguir un tercio de ambas cámaras, algo que, al menos hasta ahora, parece difícil que suceda.