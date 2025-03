La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) afirmó que las meme coins no son considerados instrumentos financieros ya que no cumplen con los criterios establecidos por la Prueba de Howey para ser consideradas valores. De esta manera, la SEC determinó que aquellos que emiten y comercian con este tipo de criptoactivos no están obligados a registrarse ante el organismo ni cumplir con las regulaciones tradicionales federales sobre los valores.

Antonio Aracre consideró que esta declaración es suficiente para desestimar las denuncias contra Javier Milei por la estafa de $LIBRA pero la misma SEC aclara que aunque esta oferta y venta no esté sujeta a las leyes federales de valores, "las conductas fraudulentas relacionados con las mismas pueden estar sujetas a acciones de ejecución o enjuiciamiento por otras agencias federales o estatales bajo otras leyes federales o estatales".

Y eso fue justamente lo que intentó explicarle Pablo Duggan, que una cosa es lo que diga la SEC y otra muy distinta lo que opine la Justicia.