En Lomas de Zamora, en Corrientes y en cada lugar donde los libertarios quieren hacer campaña, reciben el repudio popular, pero los libertarios siguen considerando que eso no tendrá influencia en las elecciones.

Lo cierto e innegable es que la gente está empezando a reaccionar ante la crueldad del Gobierno contra los más necesitados, como jubilados y discapacitados, pero también ante la venda que el Presidente parece tener en los ojos.

Los libertarios, los de siempre y los nuevos como Aracre, siguen difundiendo encuestas que los dan primero, pero al parecer ya perdieron las redes y las calles y sólo falta que pierdan en las urnas.