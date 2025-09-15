Juan Grabois propuso crear un nuevo impuesto a la riqueza: quienes tengan declarados más de US$10 millones pagarían el 3%; hasta US$5 millones, 2%, y hasta US$2,5 millones, 1% y con esa recaudación se podrían cubrir cosas importantes como la financiación del Garrahan y la UBA.

Pero el ministro de Economía, que tiene bien aprendido el cuento, aseguró, sin ponerse colorado que ellos "van a seguir bajando impuestos porque es la única forma de hacer crecer el empleo".

Pero como los únicos impuestos que bajaron fueron los de bienes personales y las retenciones al campo, las redes reaccionaron.