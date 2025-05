En medio del furor de El Eternauta, que volvió a poner en las pantallas el desfinanciamiento del INCAA que realiza el Gobierno de Javier Milei y la defensa de la inversión en Cultura -tal señaló en los últimos días Ricardo Darín-, Aníbal Pachano estuvo en el programa de Luis Majul en LN+.

Allí, el bailarín y coreógrafo se manifestó en contra de los subsidios estatales a artistas. Majul le dio pie al comentar que se invertía en "miles y miles de películas, que no veía nadie, financiadas por el INCA que es una parte del Estado".

Y Pachano completó: "Había mucho dedo: a vos te lo doy, a vos no te lo doy; a vos te pago, a vos no te pago, vos tenés derecho, yo no tengo derecho. Ahora se reparte la torta, se cortó la guita y ahora nos tenemos que poner a laburar".

El tipo trabaja en Radio Nacional. No hay remate. Y las redes lo llaman caradura, cínico, servil…