Entrevistado en C5N, Aníbal Fernández dio otra muestra de fraseo al cuestionar a los periodistas que tratan de mostrar como debilidad, lo que, en efecto, es una virtud del Presidente: su apertura al diálogo.

"Muchos comunicadores que tenemos en el país usan eso para agraviarlo. Me gustaría ver a esos guapos del teclado decirle de frente al Presidente algunas de las cosas que escriben", dijo Aníbal.

Consultado por Juan Amrín sobre la salida de Martín Guzmán dijo que se sintió: "Defraudado. Yo colaboré desinteresadamente, no le pedí nunca nada."

"No se hacen esas cosas. No por mí, por el Presidente, por el país. Los que venimos del peronismo lo comprendemos. Primero está la Patria. Y en segundo lugar no le haga mal al tipo que te puso ahí (por Alberto Fernández).

"Nunca jugaría en contra de un Presidente peronista. Cristina (Kirchner) para mí es familia, no hablamos desde el 1 de febrero porque no tendremos nada qué hablar.