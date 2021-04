Pero esta vez Aníbal Fernández se cansó de tanta palabrería y primero le contestó al periodista macrista Osvaldo Bazán.

Pero como está más que claro que no es Bazán el que habla sino que alguien le dice qué es lo que tiene que decir, Aníbal se encargó también del libretista.

Señor, confundir la suma del poder público con el instituto de la delegación legislativa, habla muy mal del boludo que le pasa letra! https://t.co/uqcCnat53rLink Tweet de Aníbal Fernández

Pero como al armador de las operaciones le pareció que lo de Bazán era flojito y no pasaría mucho tiempo hasta que alguien le marcara las diferencias entre sus afirmaciones y la realidad, el macrismo lanzó a otro de sus caballitos de batalla a cuestionar un proyecto de ley que no han leído porque, de hecho, aún no se ha redactado.

Alejandro Fargosi, que supo ser consejero de la magistratura y es un reconocido macrista, también salió a teorizar en redes citando el mismo artículo de la Constitución que, segun ellos, se viola con los anuncios presidenciales.

Y Aníbal fue nuevamente a la carga, dejando muy mal parado al abogado.