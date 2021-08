Aníbal Fernández cruzó en las redes a Juan Viale luego de que la conductora se subiera a la malainterpretación que los medios hicieron de sus dichos sobre la foto del festejo de Fabiola Yáñez en Olivos en julio de 2020.

“Hola Juana. No había escuchado tus comentarios. Se nota mucho que solo lees titulares y no profundizas en la lectura. Justamente, lo que expresé fue todo lo contrario a lo que dijiste. ¿Pero qué cosa, no? Que vos hables de violencia de género, de respeto al otro”. escribió Aníbal en sus redes.

Había dicho Viale: “Y el otro señor, que tiene el mismo apellido que el Presidente... ¿Dónde están todas las mujeres diciendo que lo que dijo este hombre es una barbaridad: que, al llegar a su casa, va a tener que cagar a trompadas a su mujer como lo hacían hace 1500 años? ¿Estamos todos locos? ¿Estamos viviendo en el mundo del revés?”, se preguntó Juana Viale en su programa. la conductora de La Noche de Mirtha.