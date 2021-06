En una entrevista en TN, dónde si no, Macri había asegurado: “Apareció Aníbal Fernández y bue, es lo que había. Si él no hubiese sido el candidato yo no hubiese sido presidente”.

Y el ex jefe de gabinete, actual panelista del programa Canibales, en C5N, se tomó unos minutos para contestarle a Macri y lo destrozó.