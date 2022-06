Si bien la inflación comienza a mostrar signos de desaceleración, todavía está muy por encima del resto de los países de la región, exceptuando a Venezuela, y un periodista le preguntó a Aníbal Fernández cual era la razón de esa diferencia.

Ni lento ni perezoso Aníbal explicó que más allá de la pandemia y la guerra la Argentina sufrió otra catástrofe que el resto de los países no tuvo que enfrentar: el macrismo.

Obviamente ante esta respuesta Laje salió a pisarlo para que no se entienda y dijo que le habían hecho un favor con cambiarle el tema cuando, al menos hasta el momento, en el tema del avión no hay mucho que explicar. No hay delito, ni gente detenida aunque se esté levando a cabo una profunda investigación.