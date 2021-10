"Patricia Bullrich hizo una de las peores gestiones", aseguró Aníbal Fernández cuando Lautaro Maislin le preguntó por la exministra de Seguridad del macrismo. A su vez, sobre sus declaraciones a cerca de las pistolas taser, consideró: "Que tenían un negocio con eso, está claro. Me preocupa que no sabían lo que estaban comprando". Y se burló de la exministra comparando su gestión con la escena de una tonta película norteamericana.

En otra nueva edición de "Temporada de Rosca" en C5N, el flamante ministro de Seguridad habló de todo en la sección "Zapping". Aníbal desmintió a Elisa Carrió, quien sugirió que él había asumido antes de la muerte del fiscal Nisman, cuando no fue así.

También opinó del debate sobre la legalización de la marihuana. "Que yo no haya tomado sustancias no me hace ni mejor ni peor, pero lo malo es que estigmatizan a un pibe por fumar un faso", consideró.