Andy Kusnetzoff nunca fue de meterse mucho en la interna política, tratando de salir de la discusión partidaria para no quedar atrapado en ninguna vereda, pero esta vez la emoción lo pudo.

Estaba hablando de la importancia de la educación y la salud pública -justo en el día en que hay marchas en todo el país- cuando se quebró.

El punto de angustia llegó cuando planteó la situación de los discapacitados y la necesidad que tienen de ser atendidos, pero se angustió fuerte cuando planteó el tema de las personas discapacitadas que se quedan sin parientes a cargo y, por lo tanto, desvalidas.