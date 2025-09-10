Andrés Malamud, reconocido sociólogo y analista político, fue entrevistado en TN donde dijo algunas verdades categóricas que los medios todo el tiempo se encargan de tergiversar.

El especialista se refirió a la frase que quisieron instalar desde el oficialismo del "riesgo kuka", pero por el contrario haciendo referencia a los hermanos que gobiernan el país.

"El kirchnerismo tiene chance porque este gobierno desgobierna la economía y les ofrece la resurrección", aseguró y destacó: "En vez de clavar el último clavo en el cajón, lo que hacen es abrirlo y decir ‘salgan que están libres’".

Pero en la misma charla Malamud se refirió al supuesto "riesgo kuka" que quisieran instalar y lo transformó en "riesgo Karina". Además sentenció: "Los kukas están ahí porque Milei está ahí".

Algo parecido sucedió recientemente cuando se dio a conocer que en el sector financiero ya se habla del "riesgo Javo", en vez de hacer referencia a cualquier sector del peronismo.