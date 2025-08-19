Superando cualquier tipo de límite y demostrando una vez más que no le importan nada, Javier Milei atacó directamente a Ian Moche y eso provocó la respuesta de su familia con una denuncia ante la justicia.

En ese marco, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, representante de la familia de Ian Moche, cuestionó la reciente resolución judicial que favoreció al presidente Milei.

El fallo eximió al presidente de eliminar un mensaje publicado en su cuenta de X en el que apuntaba contra el niño autista.

“Milei lesionó los derechos de un niño”, remarcó Gil Domínguez en una conversación con Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos.