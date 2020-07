El juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Ramiro González incorporaron nueva documentación al expediente de la causa que investiga los aprietes denunciados por jueces de distintos fueros durante el gobierno de Mauricio Macri.

La documentación, aportada por el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena y la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios, María Laura Garrigós; fue hallada el 22 de junio pasado en la oficina del cuarto piso del Ministerio de Justicia que hasta el 10 de diciembre del 2019 ocupó Juan Bautista Mahiques (actual fiscal general de la Ciudad), en aquel entonces subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relación con el Poder Judicial y la Comunidad Académica.

Los documentos fueron encontrados dentro de un sobre en el que además tenía escrito un apellido y un número de teléfono en el marco de la reacomodación de oficinas y la mudanza al edificio de la flamante subsecretaria Garrigós de Rébori.

"Se encontraron documentos originales correspondientes a la firma austral Construcciones, aparentemente vinculadas con acciones de índole comercial desarrollada por esa empresa y su apoderado Martín Báez con la empresa YPF Gas S.A.", informaron fuentes de ese Ministerio a la agencia de noticias Télam, que aseguraron que no se detectó ningún elemento que justificara que la documentación estuviera allí.

Para quienes encontraron el sobre, su contenido "podría relacionarse con las actividades de la llamada mesa judicial del gobierno anterior", por lo que lo presentaron ante el juzgado de Ramos, donde ya se tramita un expediente vinculado con esa materia.

La causa se inició con una denuncia de diputados y senadores del Frente de Todos (FdT) para que se investigue el papel que jugó la llamada "mesa judicial" durante la gestión de Cambiemos e incluyó testimonios públicos de jueces que hicieron referencia a presiones del Poder Ejecutivo, mientras estuvo a cargo del ex presidente Macri.

En esa denuncia se incluía, como uno de los principales testimonios, el brindado por la jueza Ana María Figueroa, quien dijo que en 2015 recibió la visita de un funcionario del ministerio de Justicia de la anterior gestión (Juan Bautista Mahiques, según detalló más tarde en su declaración ante la Justicia) que le reclamó que apurara un fallo judicial relacionado a la causa sobre el memorándum con Irán.

Los denunciantes sindicaron como "responsables de los hechos" a los funcionarios "de altísimo nivel en el gobierno del presidente Macri", que integraron lo que públicamente se conoció como "la mesa judicial" de aquella administración.

En ese sentido, apuntaron al ex presidente; su jefe de asesores, José Torello; el ex ministro de Justicia, Germán Garavano; el ex secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusella; el abogado Fabián Rodríguez Simón; el ex consejero de la magistratura en representación del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques; el último procurador general del Tesoro del anterior gobierno, Bernardo Saravia Frias, el exj efe de la AFI, Gustavo Arribas; y el ex presidente de Boca, Daniel Angelici.

La semana pasada también quedaron imputados en el expediente el ex jefe de Gabinete, Marcos Peña, señalado como quien convocaba a las reuniones de la "mesa judicial" y el ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca, acusado de visitar jueces laborales con el objetivo de acordar resoluciones judiciales durante la gestión de Cambiemos.