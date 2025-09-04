Gastón Alberdi, quien fuera una de las personas más cercanas al Javier Milei previo y durante la campaña presidencial, volvió a prenderlo fuego delante de todo el mundo.

El actual candidato de Unión y Libertad no tuvo contemplaciones con su examigo, y disparó munición pesada durante un programa en El Destape.

Allí aseguró que fue muy amigo y estuvo con Milei "de la noche al día", y por eso parece confirmar muchos de los rumores que hay en torno al mandatario. Por ejemplo, la toma de diferentes medicaciones psiquiátricas para mantenerse estable.

“Le pido al presidente que revele su condición sexual”, aseguró Alberdi y también le pidió “que tome su medicina cuatro veces al día”.

Pero, sin duda, sorprendió a todos cuando le pidió que “deje de criticar a los demás géneros y que asuma su condición sexual”.

El hombre, que es uno de Los herederos de Alberdi -de quien tanto se llena la boca el presidente-, ya había revelado hace un tiempo que fue estafado por el propio Milei y lo destrozó en una entrevista con C5N.