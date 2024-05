“En virtud del paro de mañana, paro que no tiene una razón aparente, sigue abierta la línea 144 para denunciar extorsiones, los empleados públicos que paren no cobran, las organizaciones que participen del paro deberán afrontar los costos que ocasione y que seis millones de personas no podrán viajar por el paro de transporte”, dijo Manuel Adorni.

En su conferencia habitual de prensa de todas las mañanas, Manuel Adorni dijo que las medidas de la CGT para este jueves afectan a más de seis millones de personas. Lo que no mencionó es que las medidas de su gobierno afectan a los cincuenta millones de argentinos, salvo el pequeño grupo concentrado de poder (¿la casta?).

Repudio a Adorni en las redes y defensa al pero general

En las redes sociales, usuarios salieron al cruce de las frases de Manuel Adorni.