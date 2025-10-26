Los colegas de El Destape, la periodista Lula González y el camarógrafo Nicolás Caliqueo, fueron a cubrir el momento en que Patricia Bullrich votaba -los fiscales le tuvieron que explicar cómo doblar la boleta única-, y fueron amenazados.

"Nos vemos el miércoles", le dijeron los custodios, según contaron Ari Lijalad y Mariano Martín. "Se ve que la conocen, ella habitualmente cubre la marcha de los miércoles de jubilados y la represión".

"Se ve que ya saben que van a reprimir el miércoles", ironizó Lijalad. Y Martín recordó: "Hasta le dijeron ´Negra de mierda' un día".