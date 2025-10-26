La prensa no entra
Amenazaron a una periodista que intentaba cubrir el momento en el que votaba Patricia Bullrich
La colega Lula González, de El Destape, se cruzó con los custodios de la ministra de Seguridad, que le impidieron tomar registro del momento en que votaba Bullrich, que tuvo que hacer dos intentos, y la amenazaron.
Los colegas de El Destape, la periodista Lula González y el camarógrafo Nicolás Caliqueo, fueron a cubrir el momento en que Patricia Bullrich votaba -los fiscales le tuvieron que explicar cómo doblar la boleta única-, y fueron amenazados.
"Nos vemos el miércoles", le dijeron los custodios, según contaron Ari Lijalad y Mariano Martín. "Se ve que la conocen, ella habitualmente cubre la marcha de los miércoles de jubilados y la represión".
"Se ve que ya saben que van a reprimir el miércoles", ironizó Lijalad. Y Martín recordó: "Hasta le dijeron ´Negra de mierda' un día".