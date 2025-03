Con la aparición de un cuerpo en un contenedor en pleno centro de Rosario, noticia que no fue replicada por los medios amigos del Gobierno, Amalia Granata fue a C5N para hablar de la realidad de esa ciudad y desmentir a Bullrich en la idea de que se hubiera solucionado algo.

Según datos oficiales en el último enero en el que Omar Perotti fue gobernador de Santa Fe, hubo 20 asesinatos en Rosario y este último enero, con la provincia en las manos de Maximiliano Pullaro se registraron 19 asesinatos, lo que marca que todo sigue igual. Para Granata lo único que cambió es que el Gobernador ahora tiene mucha plata para pautar en los medios.

La diputada aseguró que "la gente que no vive en Rosario no se entera" de los casos de inseguridad, y sentenció: "Pero la cosa sigue igual".

Granata también se refirió a los incidentes en el Congreso. "Me dio mucha pena la represión a los jubilados. Se les fue de las manos y no lo van a reconocer. Se tienen que poner en el lugar del otro, como el caso del fotógrafo, que no importa si es militante", remarcó.