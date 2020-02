Salieri de Nik on Twitter

Desde el penal de Ezeiza, donde se encuentra detenido por la causa Ciccone, el ex vicepresidente Amado Boudou, dio una entrevista a Crónica donde se manifestó acerca de la justicia argentina, irregularidades en su causa, la negociación con el FMI, y la situación en las cárceles del país.

En agosto de 2018, Boudou fue condenado a cinco años y 10 meses de prisión. En diálogo con el programa "Solo Periodismo", denunció persecución política: "Nos pusieron en una cárcel de máxima seguridad en la zona de castigo".

Boudou aseguró que "de ninguna manera le pediría al Presidente ( Alberto Fernández) que indulte a nadie; pediría a la política que hay que revisar las causas y suspender esta arbitrariedad y poder hacer juicios justos, donde se cumpla la legalidad de las cosas. Este es el único camino para encontrar la verdad". "Yo espero que se pueda suspender todo lo que tenga que ver con el lawfare".

Boudou destacó la posición y el accionar del actual gobierno de Fernández con el FMI: "El FMI no toma el pelo porque quieren aplicar un reglamento que ellos corrompen. Porque el FMI le prestó plata a la Argentina que el Gobierno de Macri la usó para usarla entre sus amigos y ni un peso quedó en la Argentina", aseguró.

En relación a las denuncias en las causas que lo involucran a él y a varios exfuncionarios, Boudou insistió en que "se demostró que el gobierno de Macri le pagaba a testigos para que dijeran lo que ellos querían que dijeran", y con esto "se metía preso y condenaba a gente. La justicia está como si nada hubiera pasado", enfatizó.

Acerca de la reforma de la Constitución, insistió en que: "No podemos obturar el debate sobre esos temas por lo menos en los espacios políticos; yo no digo que sea un tema central pero está bueno que se pueda discutir".

Sobre el sistema carcelario y el accionar de la política en el tema, el ex vicepresidente dijo que "las condiciones que se pretenden resolver, como la reinserción, no se logra. Este método demostró que es un fracaso. La política no trabajó sobre los presos y las familias".