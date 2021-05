La falta de profesionalismo del periodista de La Nación, Diego Cabot, no puede sorprender a nadie ya que no es ni la primera ni la última vez que publica una mentira como si fuera cierto pero esta vez la fake news no duró ni una hora.

En cualquier escuela de periodismo lo primero que enseñan es chequear con al menos tres fuentes pero en este caso ni siquiera llamaron al protagonista para que diera su opinión al respecto.

Claramente la idea era distraer la atención sobre el pedido de captura internacional que rige sobre el principal asesor judicial de Mauricio Macri y uno de los armadores de la Mesa Judicial del gobierno anterior.

Este jueves a primera hora se presentará una denuncia penal para averiguar quien fue el que supuestamente inscribió a Boudou para pedir ese supuesto crédito que él nunca solicitó.