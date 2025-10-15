Para Alvarez Agis el gobierno de Javier Milei está jugado a todo o nada en las elecciones del 26 de octubre, donde debe mostrar un triunfo contundente -o al menos no perder estrepitosamente- para que Donal Trump lo siga apoyando.

Y el error es el propio Milei, ya que nada lo ponía ante esa disyuntiva en la que se metió solo.

Trump fue categórico en sus palabras. "No vamos a perder el tiempo, si pierden las elecciones nos vamos", dejando al mercado crispado y una volatilidad que se puede palpar en el aire.