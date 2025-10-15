Todo jugado
Álvarez Agis le explicó a Pedro Rosemblat por qué la reunión con Trump puso a Milei en una encrucijada económica
El conductor de Gelatina llamó al exviceministro de Cristina para que analizara a qué habían llegado los gobiernos argentino y estadounidense.
Para Alvarez Agis el gobierno de Javier Milei está jugado a todo o nada en las elecciones del 26 de octubre, donde debe mostrar un triunfo contundente -o al menos no perder estrepitosamente- para que Donal Trump lo siga apoyando.
Y el error es el propio Milei, ya que nada lo ponía ante esa disyuntiva en la que se metió solo.
Trump fue categórico en sus palabras. "No vamos a perder el tiempo, si pierden las elecciones nos vamos", dejando al mercado crispado y una volatilidad que se puede palpar en el aire.