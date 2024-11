El ex Gran Hermano

Eduardo Menem dijo no entender para que sirven las aerolíneas de bandera y Matías Bagnato tuvo que explicárselo

El ex senador y hermano del expresidente Menem declaró que no entendía para qué servía mantener a Aerolíneas Argentinas y el ex Gran Hermano y tripulante de cabina se lo explicó en pocos segundos dejándolo en ridículo.