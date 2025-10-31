Desde hace un tiempo, Emanuel Álvarez Agis se empeña en marcarle al peronismo sus errores con afán constructivo, tratando de pensar por qué no conecta con una gran parte del pueblo, lo que lo ha hecho perder seis de las últimas siete elecciones.

Así señaló cómo, durante el Frente de Todos, el gobierno se metió solo en una encerrona que lo ató de pies y manos.

Para marcar ese punto, Álvarez Agis puso como ejemplo la asistencia social que brindaba y los reclamos que recibía en la calle, en comparación con lo que ocurre ahora.

La entrevista completa

Álvarez Agis compartió el programa con Matías Kulfas, donde hablaron de peronismo y estabilidad.