Como las páginas de internet de la UBA aparecieron bloqueadas, en el gobierno entendieron que fue una acción fogoneada desde adentro de la institución educativa para perjudicarlos.

Alejandro Álvarez, el Subsecretario de Políticas Universitarias, debatía en el programa de A24 que conducen Eduardo Feinmann y Pablo Rossi con el Subsecretario de Hacienda de la UBA, Matías Ruíz.

En medio de la discusión, Álvarez no tuvo mejor idea que amenazar a Ruíz de mandar a allanar su casa para registrar los servidores de sus computadoras y ver si habían sido usados con ese fin.