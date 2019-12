Para Yedlin, ese manejo “fue vergonzoso”. “Como muchas de las cosas que pasaron en salud pública en los últimos años", agregó el ex secretario de Salud de Tucumán



"Como ha habido tantos errores en economía y en política exterior, por ahí otros errores pasan desapercibidos, como por ejemplo la degradación de la salud pública de ministerio a secretaría, dependiendo de una mujer como Carolina Stanley, que no tiene idea qué es una vacuna, cuántas hay que colocarse ni cuánto cuestan", agregó.



Yedlin dijo: "Estamos hablando de una situación de salud pública en la cual una niña violada puede acceder a la interrupción del embarazo, algo que se puede hacer en Argentina desde hace más de cien años".



"Venimos trabajando en los equipos técnicos del Frente de Todos hace más de un año, pero también está Ginés González García, y otros que vienen sonando" agregó sobre el trabajo junto a Alberto Fernández.



No obstante, recalcó: "Vamos a colaborar desde donde sea el lugar y más allá de quién sea el ministro, lo importante son los equipos y las políticas que se decidan". "Por supuesto que me gustaría ser ministro, y sería un enorme desafío", sentenció.