Desde su programa de A24, Eduardo Feinmann apuntó contra Alfredo Zaiat y lo calificó como "payaso", en el marco de una crítica que lanzó después de repasar un fragmento de El Destape.

Zaiat decidió responder públicamente a través de un posteo en el que expresó su malestar por la descalificación. "¿Qué me escuchaste decir para describirme de esta forma? Me genera intriga porque nunca tuvimos un vínculo personal y/o profesional para que estés enojado", escribió el periodista.

El economista aclaró además que nunca opinó sobre el trabajo de Feinmann ni tuvo intención de hacerlo. "Tampoco me ocupé de tu trabajo, no me interesa. Saludos cordiales", concluyó su mensaje, en un tono firme pero sin agresión.