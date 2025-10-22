Un empleado
Alfredo Casero: "Yo a Santilli no lo voto, a mí ya me tiene un poquito hinchado las pelotas la forma"
En la entrevista con María Julia Oliván en el canal de stream Border, el actor dejó en claro que si bien sigue apoyando a Javier Milei, no votará por La Libertad Avanza.
Es un rara avis dentro de la cultura porteña. Surgido de la irreverencia de Cha cha cha y ligado al under porteño, Casero hacía reír a su público con una inefable imitación de Domingo Cavallo en el personaje de Manhattan Ruíz.
El tiempo pasó, corrió agua bajo el puente, y se tornó un libertario de pura cepa, alentando la antipolítica y el crecimiento de Javier Milei.
Pero el desastre es tan grande que ni él va a votar por La Libertad Avanza, disconforme con la alianza con el PRO y la candidatura de Diego Santilli.
Además Casero profundizó: "No me gusta que nadie se lo diga, parece q no quiere escuchar pero es empleado mío, por qué lo miran como un rey? Lo único que tiene que hacer es hacer lo dijo que iba a hacer, para eso lo contratamos"