Es un rara avis dentro de la cultura porteña. Surgido de la irreverencia de Cha cha cha y ligado al under porteño, Casero hacía reír a su público con una inefable imitación de Domingo Cavallo en el personaje de Manhattan Ruíz.

El tiempo pasó, corrió agua bajo el puente, y se tornó un libertario de pura cepa, alentando la antipolítica y el crecimiento de Javier Milei.

Pero el desastre es tan grande que ni él va a votar por La Libertad Avanza, disconforme con la alianza con el PRO y la candidatura de Diego Santilli.

Además Casero profundizó: "No me gusta que nadie se lo diga, parece q no quiere escuchar pero es empleado mío, por qué lo miran como un rey? Lo único que tiene que hacer es hacer lo dijo que iba a hacer, para eso lo contratamos"