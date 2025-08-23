Jonatan Viale no fue la única rata que saltó del barco antes de que se hundiera. Alejandro Fantino también intentó despegarse del escándalo de corrupción que involucra al Gobierno y lo hizo de la peor manera, negando que hasta ahora lo hubieran apoyado.

A pesar de que el inefable Tronco, principal socio de Fantino en Neura, es candidato a diputado por La Libertad Avanza, el oriundo de San Vicente, provincia de Santa Fe, aseguró sin ponerse colorado: "Siempre vivimos la incomodidad de no casarnos con nadie”.

Pero como si esto fuera poco, para cerrar su cobarde discurso eligió amenazar a los que hasta hoy eran sus amigos al decir: “Si vos me demostrás que estás limpio yo te banco, si me entero que estás en la mugre te fusilo. Se enoje quien se enoje, me chupa bien la pija”

X de Marian Herrera

Obviamente las redes no pueden dejar de burlarse de él.

