Jonatan Viale no fue la única rata que saltó del barco antes de que se hundiera. Alejandro Fantino también intentó despegarse del escándalo de corrupción que involucra al Gobierno y lo hizo de la peor manera, negando que hasta ahora lo hubieran apoyado.

A pesar de que el inefable Tronco, principal socio de Fantino en Neura, es candidato a diputado por La Libertad Avanza, el oriundo de San Vicente, provincia de Santa Fe, aseguró sin ponerse colorado: "Siempre vivimos la incomodidad de no casarnos con nadie”.

Pero como si esto fuera poco, para cerrar su cobarde discurso eligió amenazar a los que hasta hoy eran sus amigos al decir: “Si vos me demostrás que estás limpio yo te banco, si me entero que estás en la mugre te fusilo. Se enoje quien se enoje, me chupa bien la pija”

Obviamente las redes no pueden dejar de burlarse de él.