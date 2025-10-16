A medida que avanza la gestión de Javier Milei también crece la cantidad de desencantados con este gobierno que sumergió al país en una situación económica y política sin precedentes.

A pesar de que aún quedan algunos periodistas militantes que intentan defender lo indefendible, hay un momento en que el gobierno resulta inexcusable.

Alejandro Fantino viene recrudeciendo su discurso respecto al presidente, y en las últimas horas le dio un ultimátum total.

En su programa de Neura, Fantino aseguró: "Si se enoja por esto Javier es porque yo estaba en el barco equivocado", y a continuación expresó: "Flaquito no uses más la palabra esfuerzo".

En ese sentido, el conductor aseguró: "No estás haciendo ningún esfuerzo. Vos mismo venías y rompíamos a la clase política. La casta no hace esfuerzos. Yo hoy me siento muy mal".

Esta situación no solo se ve con Fantino, sino con otros periodistas como Eduardo Feinmann, quien incomodó notablemente al presidente en una entrevista muy picante.